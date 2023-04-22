Спецоперация на Украине 22 апреля: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 22 апреля 2023 года.

Оценена эффективность российских планирующих бомб в ходе спецоперации на Украине

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Стало известно об эффективности российских планирующих бомб УПАБ в ходе специальной военной операции, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Asia Times.

Как сообщил старший научный сотрудник Йорктаунского института Стивен Брайен, этот вид вооружений показал себя как надежный способ атаки и поставил военных Украины в тупик, которым не удалось ни заглушить, ни сбить ни одной такой бомбы. Как отметил эксперт, высокоточные бомбы «Гром-Э2» и УПАБ-1500Б-Э стали ответом Москвы на поставки Киеву из США планирующих бомб GLSDB.

Подчеркивается, что американские бомбы оказались неэффективными. Кроме того, их перехватили российские военные.

Военкор Ткач заявил об окончании сражения за Бахмут

Перекрытие трассы Часов Яр-Бахмут в Артемовск (Бахмут), через которую доставляется продовольствие и боеприпасов украинских Вооруженных сил, означает окончание операции в городе, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на военного корреспондента «Украина.ру» Василия Ткача.

По его словам, теперь вопрос времени, когда у военных Украины закончатся патроны и еда. Дальше российским военным останется только финальная зачистка. Эксперт усомнился, что Киев сможет взять Артемовск во внешнее кольцо, так как «смысла нет уже его отбивать».

Ткач указал, что для контрнаступления на населенный пункт украинской армии нужно как минимум 300 тысяч бойцов. Кроме того, нужно вести масштабное наступление по многим направлениям сразу, в обход Артемовска, чтобы его отрезать от снабжения российской группировки.

Глава ЧВК «Вагнер» спрогнозировал сроки наступления ВСУ

Украинские военные не начнут контрнаступление из-за погоды, они пытаются обхитрить войска России стратегией «мальчика в озере», который постоянно кричал, что утонет, чем ослабил бдительность родителей, сообщает Федерал пресс» со ссылкой на руководителя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

По его словам, Киев ждет, «чтобы мы не напрягались, а думали, что они – дебилы, и не реагировали на их крики». При этом разрекламированное Украиной и союзниками Запада контрнаступление не началось только потому, что не позволяют погодные условия.

Пригожин отметил, что на поле боя сильная слякоть, по земле не могут проехать не только танки и прочая тяжелая техника, но и легкие «пикапы». Через десять дней почва окончательно просохнет, тогда украинские Вооруженные силы могут перейти в наступление.