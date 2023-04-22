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ВС России ликвидировали более 50 украинских военных на Запорожском направлении

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Вооруженные силы России уничтожили ряд опорных пунктов украинских военных на Запорожском направлении, противник потерял более 50 военнослужащих, сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки сил "Восток" Александр Гордеев.

ВС России ликвидировали более 50 украинских военных на Запорожском направлении
© РИА Новости

"На запорожском направлении уничтожены четыре опорных пункта и два пункта временной дислокации противника в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Новоселка, Малиновка и Белогорье", - отметил Гордеев.

Он уточнил, что в результате атаки было ликвидировано более 50 украинских военных. Гордеев добавил, что также был сбит ударный беспилотник.

Ранее сообщалось, что артиллерия России нанесла удар по крупному опорному пункту ВСУ на запорожском направлении. 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

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