В Киеве заявили о переносе наступления на неопределенный срок
Украина планировала начать наступление в апреле, но решила перенести его на неопределенный срок из-за нехватки оружия. Об этом Foreigh Policy сообщила депутат Верховной Рады Александра Устинова.
«Украина надеялась начать наступление в апреле, но нехватка оружия отодвинула дату его начала на неопределенный срок», — сказала она.
По словам Устиновой, США сделали «меньше, чем просил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный». Кроме того Киев получает военную помощь от Вашингтона «по крупицам», поскольку Пентагон постепенно исчерпывает запас оружия, которое он может передать Украине.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что контрнаступление запланировано на лето. Позже он говорил о «ближайшем времени». Американские СМИ и вовсе указывали 30 апреля.