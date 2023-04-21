Украине отправили ЗРК Hawk без радаров
Издание Foreign Policy сообщает, что Украине в качестве военной помощи передали зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Hawk без радаров.
Какая именно страна передала Hawk не сообщается. При этом издание отмечает, что систем ПВО Украины хватит на защиту нескольких городов. Кроме того, остаётся не ясным, почему ЗРК вообще были отправлены без радаров.
«У Украины достаточно противовоздушной обороны только для прикрытия нескольких городов, и она пытается временно заменить американские батареи “Патриот”, которые начали прибывать на этой неделе, советскими ракетами “Бук” и ракетным комплексом средней дальности Hawk, которые армия США прекратила использовать в 1990-х годах и которые прибыли на Украину без радаров», – сообщает издание.