Украине отправили ЗРК Hawk без радаров

«У Украины достаточно противовоздушной обороны только для прикрытия нескольких городов, и она пытается временно заменить американские батареи “Патриот”, которые начали прибывать на этой неделе, советскими ракетами “Бук” и ракетным комплексом средней дальности Hawk, которые армия США прекратила использовать в 1990-х годах и которые прибыли на Украину без радаров», – сообщает издание.