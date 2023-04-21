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20 минут назад

Нацпроект по развитию дронов в РФ утвердят до сентября

Елена Прошина

Национальный проект по развитию беспилотных летательных аппаратов в России утвердят к 1 сентября 2023 года. Об этом у себя в Telegram-канале сообщает пресс-служба правительства РФ.

Нацпроект по развитию дронов в РФ утвердят до сентября
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Там напомнили, что задачу по формированию полноценной отрасли беспилотных авиационных систем поставил президент России Владимир Путин. Именно с этой целью был организован нацпроект по развитию дронов, который «необходимо утвердить до 1 сентября 2023 года».

Отмечается, что в него вошли четыре федеральных проекта «Стимулирование спроса на отечественные БАС», «Разработка, стандартизация и серийное производство БАС и комплектующих», «Развитие инфраструктуры, обеспечение безопасности и формирование специализированной системы сертификации БАС» и «Кадры для беспилотных авиационных систем».

По данному вопросу соответствующее совещание с производителями дронов провел первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

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