Нацпроект по развитию дронов в РФ утвердят до сентября

Национальный проект по развитию беспилотных летательных аппаратов в России утвердят к 1 сентября 2023 года. Об этом у себя в Telegram-канале сообщает пресс-служба правительства РФ.

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Там напомнили, что задачу по формированию полноценной отрасли беспилотных авиационных систем поставил президент России Владимир Путин. Именно с этой целью был организован нацпроект по развитию дронов, который «необходимо утвердить до 1 сентября 2023 года».

Отмечается, что в него вошли четыре федеральных проекта «Стимулирование спроса на отечественные БАС», «Разработка, стандартизация и серийное производство БАС и комплектующих», «Развитие инфраструктуры, обеспечение безопасности и формирование специализированной системы сертификации БАС» и «Кадры для беспилотных авиационных систем».