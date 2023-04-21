Столтенберг заявил об уверенности в успехе контрнаступления ВСУ

"Мы знаем, что Украина может добиваться успеха в военных операциях", - заявил он в пятницу в эфире немецкого телеканала Die Welt. "Мы оказали дополнительную поддержку в поставках колоссального количества артиллерийских вооружений, средств ПВО, броневиков, танков. И Германия была ведущей страной в этих усилиях", - сказал Столтенберг. "Так что я совершенно уверен, что если Украина придет к выводу, что настала благоприятная ситуация для начала контрнаступления, то она сможет добиться успеха", - утверждал генсек НАТО.