Пентагон оценил влияние танков Abrams на ход конфликта на Украине

«Я предвзят, но все же я думаю, что танк M1 Abrams – лучший танк в мире… Я действительно думаю, что танк M1 Abrams, когда он будет доставлен, будет значим… Но я хочу также предупредить, что на войне не бывает “серебряной пули”», – заявил он.