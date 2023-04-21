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Пентагон оценил влияние танков Abrams на ход конфликта на Украине

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Глава комитета начальников штабов Пентагона Марк Милли оценил влияние американских танков M1 Abrams на ход конфликта на Украине. Об этом сообщает Reuters.

Пентагон оценил влияние танков Abrams на ход конфликта на Украине
© globallookpress.com

По словам Милли, Abrams способен оказать заметное влияние на ход ситуации на Украине, однако не является «серебряной пулей», которая переломит ситуацию в корне.

«Я предвзят, но все же я думаю, что танк M1 Abrams – лучший танк в мире… Я действительно думаю, что танк M1 Abrams, когда он будет доставлен, будет значим… Но я хочу также предупредить, что на войне не бывает “серебряной пули”», – заявил он.

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Ранее стало известно, что США будут обучать военных ВСУ работать с танками Abrams.

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