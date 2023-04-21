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Борт НАТО пролетел 700 километров у границы России и покружил над одним регионом

Крупный стратегический разведывательный самолет Военно-воздушных сил (ВВС) Великобритании был замечен вблизи западных границ России и над Калининградской областью. Об этом «Ленте.ру» стало известно из данных сервиса отслеживания авиаперелетов Flightradar.

Борт НАТО пролетел 700 километров у границы РФ и покружил над одним регионом
© lenta.ru

Согласно его информации, в пятницу, 21 апреля, Boeing RC-135W Rivet Joint с позывным RRR7221 вылетел с британской авиабазы Уоддингтон, проследовал в восточном направлении, минуя Нидерланды и Германию, и около 13:30 по московскому времени достиг Балтийского моря.

Далее борт НАТО облетел российский регион через территорию Литвы и Польши, после чего кружил вблизи границ Белоруссии и взял курс на север. Достигнув национального парка «Разна» в Латвии, расположенного в 40 километрах от Псковской области, Boeing направился по прямой до эстонского города Раквере и развернулся — в общей сложности он преодолел 700 километров вдоль территории России.

Вернувшись к побережью, самолет завершил круговой облет российского анклава и выдвинулся в обратном направлении. Продолжительность его полета в указанной области составила примерно шесть часов, воздушное судно двигалось в среднем со скоростью 820 километров в час на высоте почти 11 километров.

В то же время вблизи Калининградской области находился самолет боевого управления и целеуказания Boeing E-8C ВВС США с позывным REDEYE6 — он прибыл с немецкой авиабазы Рамштайн, являющейся главным штабом американских ВВС в Европе, и изучал обстановку у границ Польши, Литвы и Белоруссии.

Вылеты самолетов и беспилотников стран НАТО, шпионящих за Россией, участились. 12 апреля многофункциональный истребитель четвертого поколения НАТО был зафиксирован вблизи российской границы. Lockheed Martin F-16AM ВВС Румынии начал отслеживаться в районе города Кретинга на западе Литвы. Борт кружил над указанной территорией в течение получаса на высоте 1,5 километра.

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