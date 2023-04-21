В Пентагоне рассказали о реальных потребностях ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) на данный момент больше всего нуждаются в системах противовоздушной обороны (ПВО) наземного базирования, заявил глава Пентагона Ллойд Остин . Его цитирует ТАСС.

«Прямо сейчас, как мы все считаем, Украине крайне необходимы средства ПВО наземного базирования», — сказал министр обороны.

Ранее командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук опубликовал фото на фоне зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot и заявил, что установки уже несут боевое дежурство. По его словам, противовоздушная оборона Украины располагает западными системами, такими как NASAMS, IRIS-T, Patriot, SAMP/T, Crotale, Gepard, пусть и не в большом количестве.