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МИД России: гонка вооружений в ракетной сфере становится неконтролируемой

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Гонка вооружений приобретает неконтролируемый характер, в том числе в ракетной сфере, заявил посол по особым поручениям МИД России, председатель в Режиме контроля за ракетной технологией в 2021-2022 годах Григорий Машков.

МИД РФ: гонка вооружений становится неконтролируемой
© РИА Новости

Он отметил, в мире идёт гонка вооружений, последствия которой трудно предсказать.

«В совершенствование ракетных технологий вкладываются десятки миллиардов долларов. Этот процесс приобретает неконтролируемый характер», — цитирует РИА Новости Машкова.

По его словам, происходит перераспределение баланса потенциалов межконтинентальных баллистических ракет (МБР).

Ранее заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Пател заявил, что Соединённые Штаты продолжают работу, направленную на сохранение договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

21 февраля президент России Владимир Путин заявил, что Москва приостанавливает своё участие в ДСНВ.

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