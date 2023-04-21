Беспилотник ВСУ сбили из автомата над Курской областью

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа был сбит из автомата пограничниками в небе над Курской областью. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Издание отмечает, что БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) удалось пролететь от российско-украинской границы всего 500 метров. Он был сбит в районе села Гусево.

Сообщается, что при попытке атаки беспилотника пострадавших и разрушений нет.

Ранее сегодня беспилотник ВСУ проник и на территорию Брянской области. Как сообщал губернатор региона Александр Богомаз, он упал на территорию жилого дома.