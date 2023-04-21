$81.49-0.1389.35-0.11

В России создали противодроновое ружье «Степашка»

14

Российская компания «Локационная мастерская» («Локмас») разработала противодроновое ружье ПАРС-С «Степашка», которое может глушить широко применяемые в ходе специальной военной операции (СВО) квадрокоптеры. Об этом представитель «Локмас» сообщил РИА Новости.

В России создали противодроновое ружье «Степашка»
© Lenta.ru

«Самая современная наша разработка (из представленных на выставке) запущена в серийное производство два месяца назад. Это антидроновое ружье ПАРС-С, подавляющее все действующие в СВО "пользовательские" (двойного назначения) беспилотники: "Мавики", FPV, Autel и другие распространенные», — сказал представитель компании.

По его словам, разработка проходит «обкатку» на полигонах и в зоне СВО. С начала спецоперации производство противодроновых ружей на «Локмасе» выросло в несколько раз. Сегодня компания выпускает сотни ружей ежемесячно.

Отмечается, что максимальная дальность подавления ружья ПАРС-С «Степашка» составляет 1,5 километра. Изделие, которое весит 9,6 килограмма, может проработать два часа.

В марте ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах сообщил, что в России разрабатывают компактную версию ручного комплекса для борьбы с дронами «Гарпун-3».

В феврале в «Ростехе» рассказали, что противодроновые системы радиоэлектронной борьбы «Серп-ВС» успешно испытали на одном из предприятий топливно-энергетического комплекса России.

14
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий