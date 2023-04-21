Париж отказался предоставить Киеву карту для полетов над Белоруссией

Франция не стала передавать Украине карту для полетов авиации и беспилотников в небе над Белоруссией. Об этом сообщает Le Monde.

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Украина ранее запросила у Франции цифровую карту Белоруссии, которая необходима Киеву для планирования боевых задач. Карта содержит в себе информацию о рельефе местности, возможных препятствиях и расположении систем ПВО.

Источник подчёркивает, что Париж собирается и дальше помогать Киеву в обороне, но отказывается как-либо участвовать в военных действиях на территории других стран. Кроме того, издание также сообщает, что Украина обратилась с такой просьбой и к другим странам Запада.