Париж отказался предоставить Киеву карту для полетов над Белоруссией

Франция отказалась предоставлять Украине карту для полетов над Белоруссией
Франция не стала передавать Украине карту для полетов авиации и беспилотников в небе над Белоруссией. Об этом сообщает Le Monde.
Украина ранее запросила у Франции цифровую карту Белоруссии, которая необходима Киеву для планирования боевых задач. Карта содержит в себе информацию о рельефе местности, возможных препятствиях и расположении систем ПВО.
Источник подчёркивает, что Париж собирается и дальше помогать Киеву в обороне, но отказывается как-либо участвовать в военных действиях на территории других стран. Кроме того, издание также сообщает, что Украина обратилась с такой просьбой и к другим странам Запада.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон обсудил со своим коллегой из США Джо Байденом ситуацию на Украине.