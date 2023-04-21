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Германия строит в Румынии центр обслуживания используемого ВСУ оружия

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Компания ФРГ Rheinmetall строит в Румынии военный центр по обслуживанию оружия, которое используется украинскими военнослужащими. Об этом сообщает Portalsm.

Германия строит в Румынии центр обслуживания используемого ВСУ оружия
© Газета.Ru

«Немецкий производитель оружия Rheinmetall строит в Сату-Маре военный центр технического обслуживания и логистики для обслуживания оружия, которое использовалось в войне на Украине», — сказано в сообщении.

Отмечается, что будущий хаб будет заниматься обслуживанием самоходных гаубиц, танков Leopard 2 и Challenger, боевых машин пехоты Marder, бронетранспортеров Fuchs и военных грузовиков.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что зенитно-ракетные комплексы Patriot доставлены на украинскую территорию. По его словам, военные ВСУ освоили управление западными системами ПВО «так быстро, как только могли».

Также глава Минобороны ФРГ Борис Писториус назвал «абсолютно нормальным», если украинская армия будет проводить боевые операции на территории России.

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