Германия строит в Румынии центр обслуживания используемого ВСУ оружия

Компания ФРГ Rheinmetall строит в Румынии военный центр по обслуживанию оружия, которое используется украинскими военнослужащими. Об этом сообщает Portalsm.

© Газета.Ru

«Немецкий производитель оружия Rheinmetall строит в Сату-Маре военный центр технического обслуживания и логистики для обслуживания оружия, которое использовалось в войне на Украине», — сказано в сообщении.

Отмечается, что будущий хаб будет заниматься обслуживанием самоходных гаубиц, танков Leopard 2 и Challenger, боевых машин пехоты Marder, бронетранспортеров Fuchs и военных грузовиков.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что зенитно-ракетные комплексы Patriot доставлены на украинскую территорию. По его словам, военные ВСУ освоили управление западными системами ПВО «так быстро, как только могли».