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16 минут назад

Боррель назвал число обученных в ЕС военных ВСУ

Елена Прошина

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что более 16 тысяч военных из Украины прошли обучение в странах Евросоюза в рамках военной помощи Украине. Об этом сообщает РИА «Новости».

Боррель назвал число обученных в ЕС военных ВСУ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Боррель также добавил, что Евросоюз отправил Украине боеприпасов и ракет более чем на 600 миллионов евро.

«На заседании контактной группы по вопросам обороны Украины я представил обновленную информацию о военной поддержке ЕС. Более 16 тысяч украинских военных уже прошли обучение. (Украине) уже поставлено боеприпасов и ракет на сумму более 600 миллионов евро», – заявил он.

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Ранее подобной информацией также поделился министр обороны США Ллойд Остин. По его словам, с начала СВО страны НАТО оказали Украине военную помощь на общую сумму в 55 миллиардов долларов.

Армия,Ллойд Остин,Жозеп Боррель,НАТО,ЕС,
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