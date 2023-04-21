Боррель назвал число обученных в ЕС военных ВСУ

«На заседании контактной группы по вопросам обороны Украины я представил обновленную информацию о военной поддержке ЕС. Более 16 тысяч украинских военных уже прошли обучение. (Украине) уже поставлено боеприпасов и ракет на сумму более 600 миллионов евро», – заявил он.