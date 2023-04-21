Боррель назвал число обученных в ЕС военных ВСУ

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что более 16 тысяч военных из Украины прошли обучение в странах Евросоюза в рамках военной помощи Украине. Об этом сообщает РИА «Новости».
Боррель также добавил, что Евросоюз отправил Украине боеприпасов и ракет более чем на 600 миллионов евро.
«На заседании контактной группы по вопросам обороны Украины я представил обновленную информацию о военной поддержке ЕС. Более 16 тысяч украинских военных уже прошли обучение. (Украине) уже поставлено боеприпасов и ракет на сумму более 600 миллионов евро», – заявил он.
Ранее подобной информацией также поделился министр обороны США Ллойд Остин. По его словам, с начала СВО страны НАТО оказали Украине военную помощь на общую сумму в 55 миллиардов долларов.