Пушилин прокомментировал сообщение о котле для ВСУ в Артемовске

Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил, что говорить о котле для Вооружённых сил Украины в Артёмовске (Бахмуте) преждевременно.

Заявление Пушилина приводит ТАСС.

По его словам, работа по освобождению города от украинской армии продолжается.

Советник врио главы ДНР Ян Гагин утверждал, что бойцы Группы Вагнера вышли к дороге Артёмовск — Часов Яр, по которой шло снабжение группировки ВСУ.

По его словам, «таким образом, крышка котла, по сути, захлопнулась».