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Врио главы ДНР Пушилин: говорить о котле для ВСУ в Артёмовске преждевременно

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Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил, что говорить о котле для Вооружённых сил Украины в Артёмовске (Бахмуте) преждевременно.

Пушилин прокомментировал сообщение о котле для ВСУ в Артемовске
© РИА Новости

Заявление Пушилина приводит ТАСС.

По его словам, работа по освобождению города от украинской армии продолжается.

Советник врио главы ДНР Ян Гагин утверждал, что бойцы Группы Вагнера вышли к дороге Артёмовск — Часов Яр, по которой шло снабжение группировки ВСУ.

По его словам, «таким образом, крышка котла, по сути, захлопнулась».

Пригожин опроверг попадание в котел группировки ВСУ в Артемовске

Основатель Группы Вагнера Евгений Пригожин заявил, что об образовании котла для ВСУ в Артёмовске (Бахмуте) говорить рано, украинские войска по-прежнему находятся в оперативном окружении.

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