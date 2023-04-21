Пригожин рассказал о службе сына Пескова в ЧВК «Вагнер»

«Из всех моих знакомых один человек, Дмитрий Сергеевич Песков, который прослыл в свое время законченным либералом, своего сына, который часть жизни прожил в Америке, если не ошибаюсь, или в Англии, пришел и говорит: "забери его простым артиллеристом"», — поделился глава ЧВК.