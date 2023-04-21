$81.49-0.1389.35-0.11
17 минут назад

Пригожин рассказал о службе сына Пескова в ЧВК «Вагнер»

Lenta.ruиещё 1

Сын официального представителя Кремля Дмитрия Пескова Николай прошел службу в частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Об этом рассказал основатель ЧВК Евгений Пригожин, интервью с ним опубликовал военный корреспондент Александр Симонов в Telegram-канале «Позывной Брюс».

Пригожин рассказал о службе сына Пескова в ЧВК «Вагнер»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Из всех моих знакомых один человек, Дмитрий Сергеевич Песков, который прослыл в свое время законченным либералом, своего сына, который часть жизни прожил в Америке, если не ошибаюсь, или в Англии, пришел и говорит: "забери его простым артиллеристом"», — поделился глава ЧВК.

По словам Пригожина, сын пресс-секретаря российского президента отработал на службе «абсолютно нормально».

«По колено в грязи, в говне, на урагане. Мало кто об этом знает», — добавил он.

Армия,Александр Симонов,Евгений Пригожин,Дмитрий Песков,
11
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий