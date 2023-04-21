Швеция и Дания сопроводили российский самолет над Балтийским морем

Истребители ВВС Дании и Швеции сопроводили российский военный самолет Ил-20 над Балтийским морем, заявили в шведском Минобороны. Об этом сообщает ТАСС .

«Эта синхронизированная операция свидетельствует о нашем тесном и хорошем сотрудничестве с датскими ВВС. Вместе мы берем на себя ответственность за обеспечение безопасности воздушного пространства над Балтийским морем с помощью наших частей быстрого реагирования», — сказал исполняющий обязанности командующего ВВС Швеции Томми Петерссон.

По его словам, российские военные самолеты совершают патрулирование в небе над Балтийским морем с равными интервалами, поэтому отправка группы реагирования была для Швеции и Дании рутинным заданием. Также отмечается, что экипажи двух шведских JAS 39 Gripen и двух датских F-16 Fighting Falcon впервые совместно подчинялись своим командованиям.