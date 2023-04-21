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Пригожин опроверг попадание в котел группировки ВСУ в Артемовске

Группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Артемовске (дореволюционное название, принятое на Украине, — Бахмут) пока не попала в котел, но находится в оперативном окружении, заявил глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Об этом сообщает его пресс-служба в Telegram.

Пригожин опроверг попадание в котел группировки ВСУ в Артемовске
© ТАСС

«Об образовании котла для ВСУ в Артемовске говорить рано, как и ранее они находятся в так называемом оперативном окружении, когда дороги простреливаются. Но котла никакого нет. Поэтому идут тяжелые бои», — сказал Пригожин.

Ранее советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что российские части взяли в котел группировку ВСУ в Артемовске. Затем источник РИА Новости сообщил, что о полном окружении города речи не идет, а за дорогу, связывающую Артемовск и Часов Яр, идут ожесточенные бои.

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