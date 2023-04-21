Названы самые эффективные снаряды для уничтожения танков

«Подкалиберный снаряд очень опасен для танков. В нем нет взрывчатого вещества, но его начальная скорость до двух километров в секунду придает ему огромную кинетическую энергию: он поражает экипаж и оборудование танка осколками брони, самого боеприпаса, искрами. По сути, это лом из высокопрочного металла, сплава, обычно из вольфрама или с добавлением обедненного урана. Если попасть в боекомплект, то он детонирует и уничтожает танк», — сказал эксперт.