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Названы самые эффективные снаряды для уничтожения танков

Броню современных танков можно пробить подкалиберными и кумулятивными снарядами. Самые эффективные боеприпасы назвал военный обозреватель Алексей Суконкин в беседе с News.ru.

Названы самые эффективные снаряды для уничтожения танков
© Lenta.ru

«Подкалиберный снаряд очень опасен для танков. В нем нет взрывчатого вещества, но его начальная скорость до двух километров в секунду придает ему огромную кинетическую энергию: он поражает экипаж и оборудование танка осколками брони, самого боеприпаса, искрами. По сути, это лом из высокопрочного металла, сплава, обычно из вольфрама или с добавлением обедненного урана. Если попасть в боекомплект, то он детонирует и уничтожает танк», — сказал эксперт.

Суконкин добавил, что кумулятивный снаряд при попадании образует кумулятивную струю, скорость которой доходит до шести километров в секунду. Она создает избыточное давление внутри танка и уничтожает экипаж.

Ранее в холдинге «Высокоточные комплексы» сообщили, что на танки Т-80 и Т-90 планируют установить комплекс активной защиты «Арена-М».

В марте начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов рассказал, что бронебойные снаряды с обедненным ураном не имеют значительных преимуществ перед снарядами с вольфрамовыми сердечниками.

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