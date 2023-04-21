В Запорожье заявили о применении ВСУ химического оружия

Украинские военные применили химическое оружие на запорожском направлении при помощи беспилотника. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова.

По его словам, бойцы оперативно отреагировали. Серьезно пострадавших нет, химический ожог получил только один человек.

«На случай повторного подобного нападения на передовую доставлены комплекты химзащиты», — добавил Рогов.

Напомним, что с начала 2023 года было зафиксированы уже несколько случаев применения химического оружия Вооруженными силами Украины. В начале марта украинские военные применяли боеприпасы с химикатами на артемовском и донецком направлениях, а в феврале — на артемовском и соледарском.