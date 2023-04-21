В Запорожье заявили о применении ВСУ химического оружия

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались атаковать российские позиции при помощи беспилотника, один из солдат получил химический ожог. Об этом рассказал глава движения «Мы вместе с Россией » Владимир Рогов , его слова приводит ТАСС .

«Укронацисты при помощи беспилотников попытались использовать неизвестное вещество. Наши бойцы оперативно отреагировали — серьезно пострадавших нет, химический ожог получил один военнослужащий», — сообщил Рогов.

В начале марта советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин обвинил ВСУ в применении химических боеприпасов. Он уточнил, что факты применения этого типа вооружения были зафиксированы на донецком и артемовском направлениях.