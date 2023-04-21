В России сменился командующий Балтийским флотом, об этом со ссылкой на близкий к Минобороны источник сообщает ТАСС.

По данным агентства, вице-адмирал Владимир Воробьев сменил адмирала Виктора Лиину на этом посту. Уточняется, что до назначения Воробьев занимал должность заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил России. Виктор Лиина был назначен командующим Тихоокеанским флотом.

В Минобороны кадровые перестановки не подтверждали.