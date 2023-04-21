$81.62-0.0489.46+0.09

В России сменился командующий Балтийским флотом

В России сменился командующий Балтийским флотом, об этом со ссылкой на близкий к Минобороны источник сообщает ТАСС.

В России сменился командующий Балтийским флотом
© РИА Новости

По данным агентства, вице-адмирал Владимир Воробьев сменил адмирала Виктора Лиину на этом посту. Уточняется, что до назначения Воробьев занимал должность заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил России. Виктор Лиина был назначен командующим Тихоокеанским флотом.

В Минобороны кадровые перестановки не подтверждали.

Столтенберг: все страны НАТО согласны на членство Украины

Ранее сообщалось, что на Тихоокеанском флоте проводилась внеочередная проверка. Она закончилась 20 апреля. Согласно заявлению представителей Минобороны, учения, которые прошли под руководством главнокомандующего Военно-морским флотом России адмирала Николая Евменова, подтвердили высокую боевую готовность флота.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий