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В ЛНР заявили, что ВСУ не смогут пойти в контрнаступление из-за непогоды

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ближайшие две недели не смогут пойти в контрнаступление в зоне проведения специальной военной операции из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщил в пятницу подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

В ЛНР рассказали, почему ВСУ не смогут пойти в контрнаступление
© РИА Новости

"Побывав на донецком направлении, могу сказать, что неблагоприятные погодные условия не позволят противнику осуществить полномасштабные наступательные действия как минимум в течение двух недель. Также это маловероятно на купянском и краснолиманском направлениях", - написал он в Telegram-канале.

Марочко сообщил, что из-за низкой облачности противник не может провести "полноценную аэроразведку", а большое количество выпавших осадков "превратило многие участки местности в непроходимые болота" - использование тяжелой бронетехники стало невозможно из-за распутицы на дорогах. "Значительно усиленные за последнее время во всех отношениях наши позиции вынуждают противника в случае атаки использовать большие ресурсы, которые он на данный момент вынужден использовать для предотвращения наших прорывов", - отметил он.

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