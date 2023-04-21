Полное окружение группировки ВСУ в Артемовске опровергли

О полном окружении группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Артемовске (украинское название — Бахмут) речи не идет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, находящийся в городе.

По словам собеседника агентства, в настоящее время в лесопосадках возле трассы, которая связывает Артемовск и поселок Хромово в Бахмутской городской общине, идут ожесточенные бои.

«На данный момент ни о каком полном окружении украинской группировки в Бахмуте речи не идет», — приводит РИА Новости слова источника.

При этом собеседник уточнил, что украинской стороне с каждым днем становится сложнее снабжать группировку в Артемовске.

Ранее советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что российские военные взяли в котел группировку ВСУ в Артемовске. По его словам, бойцы частной военной кампании (ЧВК) «Вагнер» вышли к дороге Артемовск — Часов Яр, по которой шло снабжение группировки противника, и взяли под контроль несколько сотен метров полосы. Гагин добавил, что теперь снабжение гарнизона ВСУ стало невозможным.