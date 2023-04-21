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В Винницкой области из-за взрыва повредило объект стратегической инфраструктуры

Пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк в эфире национального телемарафона сообщила, что в Винницкой области в результате взрыва был поврежден инфраструктурный объект.

В Винницкой области повредили объект стратегической инфраструктуры
© ДСНС України

«В нашем регионе есть попадание в объект инфраструктуры — в Винницкой области», — заявила она.

Гуменюк отметила, что речь может идти не просто о критической, а о стратегической инфраструктуре.

Ранее воздушную тревогу объявляли во многих регионах Украины.

10 октября Вооруженные силы РФ стали наносить ракетные удары по украинской инфраструктуре. Как заявил президент России Владимир Путин, это стало ответом на действия Киева. В частности, он упомянул атаку на Крымский мост.

24 февраля 2022 года президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).

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