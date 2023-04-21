Советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что российские силы взяли в котел военных ВСУ в Артемовске. Об этом сообщает ТАСС.

Гагин рассказал, что отряды ЧВК Вагнера вышли к дороге Артемовск - Часов Яр, по которой группировке ВСУ в городе приходило снабжение.

«Под контроль взято несколько сотен метров, что делает невозможным снабжение гарнизона [ВСУ - прим.ред.]. Таким образом, крышка котла, по сути, захлопнулась», - заявил советник главы ДНР.

В январе 2023 года под контроль российских военных перешел донецкий город Соледар. В Минобороны РФ подчеркивали, что город имеет стратегическое значение: контроль над ним «позволяет отрезать пути снабжения украинских войск в Артемовске, после чего заблокировать и взять в котел остающиеся в городе украинские войска».

В начале марта советник украинского президента Александр Роднянский допустил, что ВСУ могут «стратегически отступить» из Артемовска.

В марте Гагин заявлял, что российские силы держат под контролем до 70 процентов территории города.

Источники немецкого таблоида Bild в Киеве ранее рассказали, что между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой ВСУ Валерием Залужным возник спор из-за Артемовска. Еще в феврале Залужный призвал к отступлению из города «по тактическим соображениям». Зеленский же публично называет город «крепостью» и «живой стеной». Bild утверждает, что с Залужным согласно большинство украинских военных в Артемовске.