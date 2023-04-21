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Советник Пушилина Гагин: Силы РФ взяли в котел группировку ВСУ в Артемовске

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Российские подразделения взяли в котел группировку Вооруженных сил Украины в Артемовске. Об этом заявил ТАСС советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.

По его словам, российские бойцы вышли к дороге Артемовск - Часов Яр, перекрыв снабжение группировки ВСУ.

"Таким образом, крышка котла, по сути, захлопнулась", - подчеркнул Гагин.

Бойцы ВСУ разочаровались в военной технике Запада

Ранее о взятии под контроль не менее 500 метров дороги, которая связывает Артемовск и Часов Яр, сообщил Telegram-канал "Военный обозреватель". Эту трассу называют "дорогой смерти" из-за огромного количества уничтоженной военной техники.

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