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Германия решила оставить границы  Польши и Словакии без ПВО Patriot

Министерство обороны Германии планирует убрать системы зенитно-ракетных комплексов с восточных границ Польши и Словакии до конца этого года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Tagesschau.

СМИ: Германия планирует убрать Patriot с восточных границ Польши и Словакии в 2023 году
© ТАСС

В связи с этим, Бундесвер намерен прекратить использование немецких ЗРК Patriot в Польше уже к июню 2023 года и в Словакии - к концу этого года. Как добавил представитель Минобороны ФРГ, ведомство уже ознакомило со своими планами эти государства.

Напомним, что в декабре 2022 года Берлин и Варшава договорились о размещении зенитно-ракетных комплексов на территории Польши. Их обслуживают германские военнослужащие.

Вооружение было предоставлено Польше после того, как на ее территорию в ноябре 2022 года упала ракета сил ПВО Украины.

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