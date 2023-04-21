СМИ: Германия планирует убрать Patriot с восточных границ Польши и Словакии в 2023 году

Министерство обороны Германии планирует убрать системы зенитно-ракетных комплексов с восточных границ Польши и Словакии до конца этого года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Tagesschau.

В связи с этим, Бундесвер намерен прекратить использование немецких ЗРК Patriot в Польше уже к июню 2023 года и в Словакии - к концу этого года. Как добавил представитель Минобороны ФРГ, ведомство уже ознакомило со своими планами эти государства.

Напомним, что в декабре 2022 года Берлин и Варшава договорились о размещении зенитно-ракетных комплексов на территории Польши. Их обслуживают германские военнослужащие.