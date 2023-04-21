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FT: в секретных документах ЦРУ упомянули разработку Китаем средств захвата спутников

Доклад ЦРУ, который был частью утечки секретных документов Пентагона и разведывательных ведомств США, содержится информация о средствах захвата спутников, которые якобы разрабатывает Китай. Об этом сообщила в пятницу газета Financial Times (FT).

В секретных документах ЦРУ упомянули разработку Китаем средств захвата спутников
© globallookpress.com

Как пишет издание, авторы доклада указали, что Китай стремится быстрее создать кибернетические вооружения, предназначенные для того, чтобы "использовать или захватывать" спутники потенциального противника либо лишать его возможности ими пользоваться. Принцип работы разрабатываемых средств строится на копировании или подмене сигналов, которые иностранные спутники получают от своих операторов, чтобы в ключевой момент космические аппараты отказали или оказались под управлением китайских военных. Согласно оценкам экспертов, такие средства могут помешать спутникам обмениваться информацией друг с другом или наземными системами вооружений, перехватывать данные, вести наблюдение и разведку.

Издание отмечает, что власти Тайваня учли опыт Украины и осознают важнейшую роль спутников в случае военного конфликта, поэтому стремятся создать в сфере коммуникаций такую инфраструктуру, которая выдержит атаку со стороны КНР в случае ее осуществления.

ЦРУ, Пентагон, Совет национальной безопасности Белого дома и представители КНР отклонили запросы FT прокомментировать содержание документа или не ответили на них.

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