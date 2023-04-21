$81.49-0.1389.35-0.11

В России создали комплекс цифровой связи для самолетов пятого поколения

Специалисты холдинга «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» создали комплекс бортовых средств цифровой связи с использованием технологий искусственного интеллекта (ИИ) для самолетов пятого поколения. Он повысит качество передачи информации между летательными аппаратами и наземными комплексами, сообщили в госкорпорации.

В России создали комплекс цифровой связи для самолетов пятого поколения
© РИА Новости

Разработанный специалистами НПП «Полет» холдинга «Росэлектроника» комплекс работает в диапазонах высоких и очень высоких частот. Отмечается, что использование технологии когнитивного радио позволяет значительно повысить помехозащищенность и разведзащищенность связи.

Также новое оборудование обеспечивает достоверность передачи данных за счет использования технологий ИИ, помехоустойчивого кодирования, возможности одновременной передачи сообщений по параллельным каналам и увеличения дальности устойчивой связи.

Патент на изобретение представили на Московском международном салоне изобретений и инновационных технологий «Архимед-2023».

«Наш новый комплекс является инициативной разработкой и планируется к внедрению в составе комплекса средств связи С-111», — приводит госкорпорация слова генерального директора НПП «Полет» Алексея Комякова.

В августе 2022 года в «Росэлектронике» сообщили, что перспективный однодвигательный самолет Checkmate получит комплекс связи от истребителя пятого поколения Су-57.

В июле того же года стало известно, что в России начнут испытания модернизированного комплекса связи для Су-57 в составе самолета.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий