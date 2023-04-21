На что способен российский робот «Маркер»

В НПО «Андроидная техника», компании-разработчика российского усовершенствованного робота «Маркер», сообщили, что в скором времени он сможет запускать стаи небольших беспилотников-камикадзе.

Евгений Дудоров, исполнительный директор компании, заявил, что в будущем на «Маркер» можно будет установить до 100 таких дронов. Сам "Маркер" - это высокотехнологичный робот, способный выполнять различные задачи, включая разведку и транспортировку.

Дудоров выразил оптимизм, что испытания беспилотника БАС-80, который разработан специально для запуска с новейшего робота, будут завершены в течение ближайших трех-четырех месяцев, примерно в июле-августе 2023 года.

После успешных испытаний потенциальные заказчики смогут убедиться в возможностях "Маркера" и сопутствующих ему беспилотников роя.