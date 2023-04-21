$81.49-0.1389.35-0.11

Запуск до 100 небольших дронов: на что способен российский робот «Маркер»

В НПО «Андроидная техника», компании-разработчика российского усовершенствованного робота «Маркер», сообщили, что в скором времени он сможет запускать стаи небольших беспилотников-камикадзе.

На что способен российский робот «Маркер»
© Ferra.ru

Евгений Дудоров, исполнительный директор компании, заявил, что в будущем на «Маркер» можно будет установить до 100 таких дронов. Сам "Маркер" - это высокотехнологичный робот, способный выполнять различные задачи, включая разведку и транспортировку.

Дудоров выразил оптимизм, что испытания беспилотника БАС-80, который разработан специально для запуска с новейшего робота, будут завершены в течение ближайших трех-четырех месяцев, примерно в июле-августе 2023 года.

После успешных испытаний потенциальные заказчики смогут убедиться в возможностях "Маркера" и сопутствующих ему беспилотников роя.

Этот дрон-камикадзе самолётного типа имеет вес порядка 1,7 кг без боевой части, а потенциальный объём боевой части — 600 граммов. Время пребывания беспилотника в воздухе составляет 18 минут, дальность полёта — до 30 км.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий