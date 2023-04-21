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В США заявили о приостановке платежей за российское оружие в Индию

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Поставки российского оружия в Индию приостановлены из-за опасений санкций США. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на индийских чиновников, осведомленных в данном вопросе.

В США заявили о приостановке платежей за оружие РФ в Индию
© globallookpress.com

В частности, платеж Индии за оружие на сумму свыше двух миллиардов долларов задерживается уже примерно на год, сообщил собеседник агентства. Кроме того, Россия прекратила предоставление кредита на поставку запчастей стоимостью около 10 миллиардов долларов, а также отменила поставку двух батарей системы противоракетной обороны С-400.

По данным агентства, индийские власти отказываются платить в долларах, чтобы не попасть под вторичные санкции США, а Россия не хочет принимать оплату в рупиях из-за волатильности курса валюты. В настоящее время страны пытаются найти механизм оплаты, который бы не нарушал антироссийские санкции. Отмечается, что в качестве решения проблемы Нью-Дели предложило Москве инвестировать полученные от продажи оружия средства в индийские долговые обязательства и рынок капитала.

Россия является крупнейшим поставщиком вооружений в Индию, которые необходимы в пограничных спорах с Пакистаном и Китаем, говорится в материале.

В октябре 2016 года было заключено рамочное межправительственное соглашение о поставках большой партии оружия из России в Индию. Помимо прочего, соглашение предусматривало закупку зенитных ракетных систем С-400.

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