В Совфеде высказались о важности Артемовска для Украины

«Дело в том, что вокруг Бахмута сосредоточены огромные силы украинской армии. Там очень мощные укрепления, они вложили туда очень много денег и живой силы. После взятия Бахмута открываются направления и в Центральную Украину, и на север, и на юг. Это опорная точка, они были уверены, что они ее удержат. Ну и для морального духа украинской армии это очень важно. После падения Мариуполя Бахмут — это основная опорная точка в защите Донбасса», — объяснил сенатор