Мобилизация: последние новости на сегодня 21 апреля 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 21 апреля 2023, в материале «Рамблера».

Фонд «Защитники Отечества» и «Росатом» поддержат ветеранов

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Государственная корпорация «Росатом» и фонд «Защитники Отечества» условились помогать ветеранам специальной военной операции и семьям погибших солдат. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу фонда.

На совещании по вопросам социальной поддержки военнослужащих, принимающих участие в боевых действиях на Украине, стороны обсудили предложение создать специальную систему для оказания помощи в городах присутствия ГК «Росатом», методы лечения и реабилитации ветеранов, а также роль некоммерческих организаций и волонтеров в этом деле.

«Основная задача фонда — обеспечение ветеранов СВО дополнительными мерами поддержки вместе с той помощью, которую оказывает государство», — заверила председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева

Госдума дала статус ветеранов ополченцам Донбасса

Ополченцы воинских формирований ДНР и ЛНР получат право на статус ветерана и инвалида боевых действий. Соответствующий законопроект приняла Государственная Дума во втором и третьем чтениях, передает «Российская газета».

Поправки разработаны по поручению президента России Владимира Путина. Выдавать удостоверения будут по решению высших исполнительных органов государственной власти ДНР и ЛНР. Ополченцы получат все причитающиеся меры государственной поддержки: приоритетное медицинское обслуживание, налоговые льготы, бесплатный проезд на городском транспорте, доплаты к пенсии и многое другое.

Министерство обороны пообещало не допустить выплаты военных пенсий участникам АТО

Министерство обороны России будет проверять граждан РФ с новых регионов, чтобы бывшие служащие Вооруженных сил Украины, принимавшие участие в антитеррористической операции (АТО) в Донбассе, не получали российскую военную пенсию. Такое заявление сделала заместитель главы военного ведомства Татьяна Шевцова, передает РИА Новости.