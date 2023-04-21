Мобилизация: последние новости на сегодня 21 апреля 2023 о частичной мобилизации в России
В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 21 апреля 2023, в материале «Рамблера».
Фонд «Защитники Отечества» и «Росатом» поддержат ветеранов
Государственная корпорация «Росатом» и фонд «Защитники Отечества» условились помогать ветеранам специальной военной операции и семьям погибших солдат. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу фонда.
На совещании по вопросам социальной поддержки военнослужащих, принимающих участие в боевых действиях на Украине, стороны обсудили предложение создать специальную систему для оказания помощи в городах присутствия ГК «Росатом», методы лечения и реабилитации ветеранов, а также роль некоммерческих организаций и волонтеров в этом деле.
«Основная задача фонда — обеспечение ветеранов СВО дополнительными мерами поддержки вместе с той помощью, которую оказывает государство», — заверила председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева
Госдума дала статус ветеранов ополченцам Донбасса
Ополченцы воинских формирований ДНР и ЛНР получат право на статус ветерана и инвалида боевых действий. Соответствующий законопроект приняла Государственная Дума во втором и третьем чтениях, передает «Российская газета».
Поправки разработаны по поручению президента России Владимира Путина. Выдавать удостоверения будут по решению высших исполнительных органов государственной власти ДНР и ЛНР. Ополченцы получат все причитающиеся меры государственной поддержки: приоритетное медицинское обслуживание, налоговые льготы, бесплатный проезд на городском транспорте, доплаты к пенсии и многое другое.
Министерство обороны пообещало не допустить выплаты военных пенсий участникам АТО
Министерство обороны России будет проверять граждан РФ с новых регионов, чтобы бывшие служащие Вооруженных сил Украины, принимавшие участие в антитеррористической операции (АТО) в Донбассе, не получали российскую военную пенсию. Такое заявление сделала заместитель главы военного ведомства Татьяна Шевцова, передает РИА Новости.
Ранее Государственная Дума приняла законопроект, предусматривающий выплату пенсий пожилым военным, проживающим на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.