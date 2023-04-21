Спецоперация на Украине 21 апреля: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 21 апреля 2023 года.

В ДНР сообщили, что ВСУ за сутки выпустили 151 снаряд по республике

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки 21 раз обстреляли населенные пункты ДНР, применив в общей сложности 151 снарядов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Telegram-канал представительства республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Как говорится в сообщении, украинская сторона применила РСЗО и ствольную артиллерию калибра 122, 152 и 155 мм. Ударам подверглись Донецк, Горловка, Александровка, Макеевка и Владимировка. В результате обстрелов, два мирных жителя погибли.

Российский спецназ уничтожил колонну бронетехники ВСУ под Донецком

Военнослужащие российского спецназа ликвидировали колонну бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Донецком. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

В сообщении утверждается, что украинские военнослужащие на западной бронетехнике атаковали российские позиции в районе населенного пункта Водяное. Однако российская сторона дала отпор, и противник был вынужден отступить.

Российская артиллерия поразила около 100 целей ВСУ

Артиллерия российской группировки «Центр» поразила около 100 целей Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки подполковник Александр Савчук, передает РИА Новости.

Он уточнил, что такого результата удалось достичь благодаря грамотному применению комплексов разведки.