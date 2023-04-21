Бойцы ВСУ разочаровались в военной технике Запада

Бойцы Вооруженных сил Украины разочарованы в отправленной им в помощь Западом военной технике. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал «Военный осведомитель».
Как говорится в публикации, украинские военнослужащие продемонстрировали разбитый под Артемовском (украинское название — Бахмут) американский бронетранспортер MRAP International М1224 MaxxPro. Технику пришлось эвакуировать.
«Военный осведомитель» пишет, что украинские солдаты ждали от западных машин большего после заявлений Соединенных Штатов о непобедимости техники НАТО на поле боя. Однако удары Вооруженных сил РФ сильно потрепали поставляемые США и Европой бронированные машины.
Авторы канала однако подчеркнули, что этот случай демонстрирует необходимость наращивать бронированные автомобили повышенной защищенности в российской армии, так как даже при значительных повреждениях экипаж внутри остается цел.
Ранее переданный Киеву немецкий танк Leopard 2A4 потерял башню в ходе боевой подготовки в Польше. Машина воткнулась орудием в землю во время спуска с холма и пришла в негодность еще до начала сражения. Военный обозреватель Виктор Баранец предположил, что Запад на деле не предоставляет Украине лучшую технику, а стремится избавиться от старой.