Военный корреспондент RT Мурад Газдиев в своем Украины (ВСУ) стягивают резервы на Северском направлении.

Он указал со ссылкой на данные разведки, что в Белогоровку прибыл еще один батальон украинской пехоты. Военкор добавил, что российские штурмовики находятся менее, чем в километре от населенного пункта, бои идут в лесопосадках.

Гадзиев отметил, что артиллерия ВСУ продолжает наносить удары, но не в полную силы, предположительно, в целях экономии боеприпасов.

По словам военкора, российские войска основательно укрепились на данном участке фронта, построили фортификационные сооружения, танковые рвы и преграды, об этом известно украинским военным.