Армия Судана согласилась на перемирие

Вооруженные силы Судана согласились на перемирие в священный для мусульман праздник Ураза-байрам. Об этом говорится в заявлении армии страны, опубликованном в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

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Перемирие будет длиться три дня и начнется в пятницу, 21 апреля. В заявлении уточняется, что такое решение было принято с целью позволить гражданам отпраздновать Ид аль-Фитр и оказать необходимые гуманитарные услуги. В этот же день утром Вооруженные силы Судана заявили об отказе вести переговоры с Силами быстрого реагирования (спецназом).

Ранее армия Судана объявила о расширении боевых операций против спецназа. Несмотря на эскалацию ситуации, урегулировать конфликт пытался официальный представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик.