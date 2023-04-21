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Армия Судана согласилась на перемирие

Вооруженные силы Судана согласились на перемирие в священный для мусульман праздник Ураза-байрам. Об этом говорится в заявлении армии страны, опубликованном в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Армия Судана согласилась на перемирие
© lenta.ru

Перемирие будет длиться три дня и начнется в пятницу, 21 апреля. В заявлении уточняется, что такое решение было принято с целью позволить гражданам отпраздновать Ид аль-Фитр и оказать необходимые гуманитарные услуги. В этот же день утром Вооруженные силы Судана заявили об отказе вести переговоры с Силами быстрого реагирования (спецназом).

Ранее армия Судана объявила о расширении боевых операций против спецназа. Несмотря на эскалацию ситуации, урегулировать конфликт пытался официальный представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик.

Конфликт между Вооруженными силами Судана и Силами быстрого реагирования начался в конце прошлой недели в результате разногласий между их лидерами. С начала столкновений 330 человек погибли и более 3200 получили ранения различной степени тяжести.

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