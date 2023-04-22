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14 минут назад

Politico: страны Европы перейдут к созданию ядерного оружия

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Наращивание ядерного потенциала России и Китая, а также возможное стремление США к изоляционизму в будущем, вынудит страны Европы повсеместно создавать собственное ядерное оружие. Об этом пишет американское издание Politico.

Politico: Страны Европы перейдут к созданию ядерного оружия
Фото: EPAEPA

«Активная ядерная программа Китая и рост ядерного превосходства России над Европой, а также снижение глобального доверия к ядерному зонтику США, который может в любой момент исчезнуть, подтолкнет страны Европы к разработке национальных решений в области ядерного оружия», — сообщается в материале издания.

Там добавили, что все это приведет к концу Договора о нераспространении ядерного оружия и дальнейшей потере контроля над ядерным оружием.

На данный момент ядерным оружием в Европе владеют исключительно Франция и Великобритания. Ранее в Китае назвали вступление Финляндии в НАТО возможным будущим катализатором для наращивания Россией собственного ядерного оружия. Прогнозист Ксения Губина заявила о возможности в 2023 году применения некоторыми странами ядерного оружия, передают «Дни.ру».

Армия,НАТО,
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