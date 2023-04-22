Politico: страны Европы перейдут к созданию ядерного оружия

Наращивание ядерного потенциала России и Китая, а также возможное стремление США к изоляционизму в будущем, вынудит страны Европы повсеместно создавать собственное ядерное оружие. Об этом пишет американское издание Politico.

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«Активная ядерная программа Китая и рост ядерного превосходства России над Европой, а также снижение глобального доверия к ядерному зонтику США, который может в любой момент исчезнуть, подтолкнет страны Европы к разработке национальных решений в области ядерного оружия», — сообщается в материале издания.

Там добавили, что все это приведет к концу Договора о нераспространении ядерного оружия и дальнейшей потере контроля над ядерным оружием.