$81.62-0.0489.46+0.09

Россия заявила об угрозе всем странам от поставок вооружений Киеву

2

Заместитель постпреда России при ОБСЕ Александр Волгарев заявил, что поставляемое Киеву западное вооружение распространяется по миру и угрожает всем странам. Его выступление на заседании постоянного совета ОБСЕ приводит РИА Новости.

Россия заявила об угрозе всем странам от поставок вооружений Киеву
© Lenta.ru

По словам дипломата, гибридная агрессия Запада против России не только подрывает мир и безопасность в Европе, но и чревата огромными экономическими и экологическими последствиями.

«Под угрозой все страны, особенно транспортная инфраструктура и гражданское авиасообщение», — заверил Волгарев.

Зампостпреда также назвал скрытые поставки вооружений со стороны Запада «прямым путем к подрыву безопасности граждан на долгие годы даже после прекращения боевых действий».

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что США и их союзники давят на другие страны, чтобы те нарушили договоренности с Россией и отправили Киеву оружие советской разработки. Дипломат отметил, что скрытая передача оружия через третьи страны делает сферу экспорта вооружений менее прозрачной.

«К сожалению, страны Запада не только не борются с такими нарушениями, но и поощряют их», — сказал он.

2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий