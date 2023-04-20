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Киев попросил Запад нанять ему специалистов по техобслуживанию оружия

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Глава Минобороны Украины Алексей Резников попросил Запад нанять специалистов по техобслуживанию переданного Киеву вооружения и отправить его в страну, чтобы им не приходилось отправлять танки на ремонт в Европу. Соответствующее заявление он сделал в интервью Newsweek.

Киев попросил Запад нанять ему специалистов по техобслуживанию оружия
© Рамблер

«Я уверен, что наши партнеры могли бы нанять таких специалистов, а мы сделаем все, что в наших силах, чтобы организовать их приезд на Украину. Мы уже довольно давно предлагаем нашим партнерам оказать помощь в обеспечении техобслуживания в максимальной близости к полю боя», — сказал Резников.

Он отметил, что отправлять танки в Европу на ремонт «очень сложно» и Украине «действительно помогло, если бы можно было пригласить в страну специалистов, имеющих доступ к необходимым документам».

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