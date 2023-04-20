Киев разочаровала неспособность ЕС закупить боеприпасы для Украины

Киев разочарован тем, что страны Евросоюза не могут реализовать план по совместной закупке боеприпасов для Украины . Об этом в четверг заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба .

Ранее газета Politico, ссылаясь на свои источники, сообщала, что страны Евросоюза расходятся во мнении относительно того, будут оружейные контракты для закупки боеприпасов для Украины заключаться только с компаниями из ЕС или же они будут открыты и для производителей из других стран. Она отмечала, что Франция выступает за то, чтобы контракты заключались с компаниями из Евросоюза. По данным газеты, Варшава и Париж уже обменялись упреками в осложнении текущих переговоров по этому вопросу.