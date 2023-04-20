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Киев раскритиковал ЕС за неспособность реализовать план по закупке боеприпасов

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Киев разочарован тем, что страны Евросоюза не могут реализовать план по совместной закупке боеприпасов для Украины. Об этом в четверг заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Киев разочаровала неспособность ЕС закупить боеприпасы для Украины
© globallookpress.com

"Неспособность ЕС реализовать собственное решение о совместных закупках боеприпасов для Украины вызывает разочарование. Это проверка того, обладает ли ЕС стратегической автономией в принятии новых важных решений в области безопасности", - написал он в Twitter.

Ранее газета Politico, ссылаясь на свои источники, сообщала, что страны Евросоюза расходятся во мнении относительно того, будут оружейные контракты для закупки боеприпасов для Украины заключаться только с компаниями из ЕС или же они будут открыты и для производителей из других стран. Она отмечала, что Франция выступает за то, чтобы контракты заключались с компаниями из Евросоюза. По данным газеты, Варшава и Париж уже обменялись упреками в осложнении текущих переговоров по этому вопросу.

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20 марта Совет ЕС утвердил план главы внешнеполитической службы сообщества Жозепа Борреля, который предусматривает выделение €2 млрд из Европейского фонда мира на поставку Украине 1 млн боеприпасов в течение 12 месяцев и удвоение этого количества в течение 2 лет благодаря совместным заказам снарядов калибра 155 мм странами ЕС. Помимо этого, план подразумевает милитаризацию европейской промышленности, включая создание новых заводов по производству боеприпасов и вооружений.

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