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Эстония решила отправить Украине артиллерийские снаряды

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Эстония отправит Украине артиллерийские снаряды калибром 155 миллиметров. О таком решении сообщил министр обороны прибалтийской республики Ханно Певкур, сообщает пресс-служба эстонского военного ведомства.

Эстония решила отправить Украине артиллерийские снаряды
© Lenta.ru

Он уточнил, что поставка артиллерийских боеприпасов является частью соглашения Европейского союза о передаче Украине одного миллиона снарядов. Певкур уточнил, что Таллин также безвозмездно передаст Киеву приборы ночного видения и боеприпасы к стрелковому оружию.

Глава ведомства добавил, что в пятницу, 21 апреля, на авиабазе Рамштайн в Германии он намерен встретиться со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым и обсудить с ним, «как и чем еще Эстония может помочь Украине».

Ранее украинский президент Владимир Зеленский посетовал на задержки в поставках оружия от западных стран. По его словам, это ведет к потерям в Вооруженных силах республики. При этом он подчеркнул, что ожидает принятия «основательных решений, отвечающих перспективам на поле боя», на очередной встрече по поводу военной помощи Киеву на авиабазе Рамштайн.

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