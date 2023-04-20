Эстония решила отправить Украине артиллерийские снаряды

Эстония отправит Украине артиллерийские снаряды калибром 155 миллиметров. О таком решении сообщил министр обороны прибалтийской республики Ханно Певкур, сообщает пресс-служба эстонского военного ведомства.

Он уточнил, что поставка артиллерийских боеприпасов является частью соглашения Европейского союза о передаче Украине одного миллиона снарядов. Певкур уточнил, что Таллин также безвозмездно передаст Киеву приборы ночного видения и боеприпасы к стрелковому оружию.

Глава ведомства добавил, что в пятницу, 21 апреля, на авиабазе Рамштайн в Германии он намерен встретиться со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым и обсудить с ним, «как и чем еще Эстония может помочь Украине».