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1 час назад

Минобороны проверит граждан новых регионов России на участие в АТО в Донбассе

Lenta.ru

Минобороны займется проверкой граждан России, проживающих в новых регионах, на предмет участия в анти-террористической операции (АТО) в Донбассе. Об этом в четверг, 20 апреля, заявила замглавы оборонного ведомства Татьяна Шевцова, передает РИА Новости.

Минобороны проверит жителей новых регионов РФ на участие в АТО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Уже организована работа по передаче дел, и при принятии дел в обязательном порядке обязательный контроль и проверка этих военнослужащих будет производиться», — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос депутата.

20 апреля Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла закон о статусе ветерана для ополченцев Донбасса с 2014 года и контрактников, содействующих специальной военной операции (СВО). Закон также предусматривает установление порядка пенсионного обеспечения военных пенсионеров, которые постоянно проживают в новых регионах России.

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14 апреля 2014 года исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов подписал указ о начале «антитеррористической операции» на территории тогда еще Донецкой и Луганской областей.

Армия,Татьяна Шевцова,Александр Турчинов,Госдума,
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