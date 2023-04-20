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Советник главы ДНР заявил о попытках групп ВСУ сдаться в Артемовске

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Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Артемовске (дореволюционное название, принятое на Украине, — Бахмут) находятся в тяжелом положении. Об этом заявил советник врио главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина Ян Гагин в эфире телеканала «Россия 1».

Советник главы ДНР заявил о попытках групп ВСУ сдаться в Артемовске
© Lenta.ru

По его словам, части ВСУ оттеснены в западные кварталы города, где испытывают проблемы со снабжением и эвакуацией раненых.

«Украинский гарнизон практически обречен. Сейчас есть прецеденты, когда они бегут малыми группами. Есть и те, кто сдается в плен, кто пытается сбежать из города», — рассказал Гагин. При этом он отметил, что говорить о системном отступлении ВСУ нельзя.

Ранее солдат ВСУ рассказал о гибели почти всего взвода за один день боев в Артемовске. С его слов, взвод обстреливали из минометов, танков и самолетов, беспилотники сбрасывали на них бомбы.

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