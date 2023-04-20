Советник главы ДНР заявил о попытках групп ВСУ сдаться в Артемовске

«Украинский гарнизон практически обречен. Сейчас есть прецеденты, когда они бегут малыми группами. Есть и те, кто сдается в плен, кто пытается сбежать из города», — рассказал Гагин. При этом он отметил, что говорить о системном отступлении ВСУ нельзя.