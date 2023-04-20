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В Пентагоне заявили о попытках ЧВК «Вагнер» купить оружие у Китая

Частная военная компания (ЧВК) «Вагнер» в начале 2023 года предпринимала попытки купить оружие у Китая. Об этом сообщает Пентагона.

В Пентагоне заявили о попытках ЧВК «Вагнер» купить оружие у Китая
© РИА Новости

В материалах содержится информация, что представители ЧВК «запрашивали боеприпасы и оборудование», однако китайская сторона не пошла на сотрудничество.

«По состоянию на начало января Китай не отправлял ЧВК "Вагнер" никакого оружия, даже для тестирования, и не контактировал с ней по поводу поставок», — заявляется в документе.

Ранее разведка США заподозрила Китай в планировании тайных поставок оружия в Россию. В слитых секретных материалах содержатся планы Китая по постепенному «предоставлению смертоносного оружия» России. Согласно разведданным, стороны хотели замаскировать военную технику под товары гражданского назначения.

7 апреля стало известно об утечке секретных материалов Пентагона. 13 апреля Федеральное бюро расследований (ФБР) арестовало подозреваемого в ней Джека Тейшейру. По данным следствия, военнослужащий ВВС Нацгвардии США был лидером небольшой игровой онлайн-группы в Discord, в которую за последние несколько месяцев просочились секретные разведданные.

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