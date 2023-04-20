Пентагон: США не откажутся от разведполетов над Черным морем

Военные США продолжают активные разведывательные полеты над Черным морем и не намерены от них отказываться. Об этом «РИА Новости» заявил представитель Европейского командования Пентагона.

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По его словам, самолеты разведки и наблюдения ВВС США в настоящее время «продолжают активные операции в международном воздушном пространстве над Черным морем». Представитель Пентагона отметил, что такие полеты в черноморском регионе продолжатся в соответствии с международными правилами.