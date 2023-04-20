$81.62-0.0489.46+0.09

Пентагон: США не откажутся от разведполетов над Черным морем

1

Военные США продолжают активные разведывательные полеты над Черным морем и не намерены от них отказываться. Об этом «РИА Новости» заявил представитель Европейского командования Пентагона.

Пентагон: США не откажутся от разведполетов над Черным морем
© U.S. Air Force

По его словам, самолеты разведки и наблюдения ВВС США в настоящее время «продолжают активные операции в международном воздушном пространстве над Черным морем». Представитель Пентагона отметил, что такие полеты в черноморском регионе продолжатся в соответствии с международными правилами.

Напомним, что в марте в Черное море упал разведывательно-ударный беспилотник MQ-9. США обвинили в этом российские истребители, с которыми он столкнулся. В РФ же заявляли, что беспилотник упал в воду из-за резкого маневра.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий