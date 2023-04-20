Пентагон: США не откажутся от разведполетов над Черным морем
Военные США продолжают активные разведывательные полеты над Черным морем и не намерены от них отказываться. Об этом «РИА Новости» заявил представитель Европейского командования Пентагона.
По его словам, самолеты разведки и наблюдения ВВС США в настоящее время «продолжают активные операции в международном воздушном пространстве над Черным морем». Представитель Пентагона отметил, что такие полеты в черноморском регионе продолжатся в соответствии с международными правилами.
Напомним, что в марте в Черное море упал разведывательно-ударный беспилотник MQ-9. США обвинили в этом российские истребители, с которыми он столкнулся. В РФ же заявляли, что беспилотник упал в воду из-за резкого маневра.