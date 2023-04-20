Молдавия призвала миротворцев РФ воздержаться от тренировок

Делегация Молдавии в Объединенной контрольной комиссии назвала тренировки российских миротворцев провокационными и призвала воздержаться от их проведения. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Делегация Молдавии в Объединенной контрольной комиссии заявляет, что в создавшихся сложных условиях региональной обстановки безответственные нарушения режима Зоны безопасности представляются действиями провокационного характера. Противоречащий миротворческим принципам подход дестабилизирует работу ОКК и подрывает миротворческую идею в целом», — заявила на заседании делегация страны.

Она пояснили, что поводом для таких выводов стали несогласованные с комиссией односторонние действия воинского контингента России с целью тренировки личного состава с использованием бронированной техники. В качестве примера делегация привела учения миротворцами РФ 19 апреля, которые вызвали у сотрудников таможенно-полицейского поста в районе моста через Днестр возле молдавского города неясность, поскольку их восприняли в качестве нападения и подняли по тревоге подразделения полиции.