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Молдавия призвала миротворцев РФ воздержаться от тренировок

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Делегация Молдавии в Объединенной контрольной комиссии назвала тренировки российских миротворцев провокационными и призвала воздержаться от их проведения. Об этом сообщает «РИА Новости».

Молдавия призвала миротворцев РФ воздержаться от тренировок
© РИА Новости

«Делегация Молдавии в Объединенной контрольной комиссии заявляет, что в создавшихся сложных условиях региональной обстановки безответственные нарушения режима Зоны безопасности представляются действиями провокационного характера. Противоречащий миротворческим принципам подход дестабилизирует работу ОКК и подрывает миротворческую идею в целом», — заявила на заседании делегация страны.

Она пояснили, что поводом для таких выводов стали несогласованные с комиссией односторонние действия воинского контингента России с целью тренировки личного состава с использованием бронированной техники. В качестве примера делегация привела учения миротворцами РФ 19 апреля, которые вызвали у сотрудников таможенно-полицейского поста в районе моста через Днестр возле молдавского города неясность, поскольку их восприняли в качестве нападения и подняли по тревоге подразделения полиции.

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В связи с этим представители Молдавии обратились к воинскому контингенту миротворческих сил РФ с просьбой «воздержаться от осуществления односторонних действий, нагнетающих напряженность в зоне безопасности и способствовать поддержанию мира на берегах Днестра».

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