Заместитель руководителя Министерства обороны Российской Федерации Татьяна Шевцова заявила, что ведомство будет проверять граждан России с новых территорий-кандидатов на получение российской военной пенсии, чтобы её не получали бывшие служащие украинских войск-участники "антитеррористической операции" (АТО) в Донбассе. Об этом сообщает РИА Новости.

©

По ее мнению риски подобного существуют, но уже на сегодняшний день было организована работа по передаче дел, а также при их принятии проводить проверку и контроль военнослужащих. В публикации подчеркивается, что силовики из ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей должны начать получать военную пенсию с 1 июля 2023 года.