Минобороны: участники АТО не будут получать военную пенсию РФ

Заместитель руководителя Министерства обороны Российской Федерации Татьяна Шевцова заявила, что ведомство будет проверять граждан России с новых территорий-кандидатов на получение российской военной пенсии, чтобы её не получали бывшие служащие украинских войск-участники "антитеррористической операции" (АТО) в Донбассе. Об этом сообщает РИА Новости.
По ее мнению риски подобного существуют, но уже на сегодняшний день было организована работа по передаче дел, а также при их принятии проводить проверку и контроль военнослужащих. В публикации подчеркивается, что силовики из ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей должны начать получать военную пенсию с 1 июля 2023 года.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что граждане новых российских регионов, проходившие военную и альтернативную службу, смогут получать пенсии по нормам РФ с 1 июля 2023 года. 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.